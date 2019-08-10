شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب أكدت انتماء "حسم" للإخوان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن العلاقة بين تنظيم الإخوان الإرهابي وحركة حسم ظهرت واضحة في كثير من الأحداث الأخيرة والتي تبنتها الحركة الإرهابية، موضحا أن هذه العلاقة تأكدت بمساندة ودعم القنوات الفضائية التابعة لتنظيم الإخوان للعمليات الإرهابية وأيضا في ترويج أكاذيب حول هذه العمليات.

وأضاف الباحث الحقوقى، لـ"الخليج 365"، أن بيانات الإخوان التي يتم نشرها بعد كل عملية لا تدين هذه العمليات الإرهابية ولا من يقوم بها، موضحا أنه من اللافت للنظر تشابه مفردات وكلمات البيان الذي يصدر عن كليهما .

ولفت هيثم شرابى، إلى أن عناصر حركة حسم الذين تم القبض عليهم سابقا أثبتوا في التحقيقات علاقتهم التنظيمية الوثيقة بتنظيم الإخوان الإرهابي، متابعا: يعتبر تنظيم الإخوان الإرهابي أن حركة حسم الإرهابية هي الذراع العسكري لها داخل مصر لتنفيذ العمليات النوعية كما حدث في تفجير الكنائس وفي التفجير الأخير أمام معهد الأورام.