شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية تتساءل: أين المنظمات الحقوقية الدولية من الأعمال الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المنظمات الحقوقية الدولية أصبحت تتحرك فى الوقت الذى يقتل فيه الإرهابيين، وأثناء حدوث الاعمال الإرهابية لا تظهر هذه المنظمات الحقوقية، وأصبحت تعمل ويتم تحريكها فى الوقت الذى تحتاجه الجماعة الإرهابية فى الخارج، فالغريب لم نرى تقرير واحد من هذه المنظمات يستقصى أو يرصد ما حدث فى تفجير محيط معهد الأورام، رغم أن كل الذى استشهدوا فى الحادث مدنيين .

وأضافت رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة فى تصريح له، أن كل التحركات والتقارير التى تعدها هذه المنظمات هى تقارير معدة ومجهزة من قيادات الإخوان فى الخارج، وكل التقارير والأبواق الإعلامية التابعة للجماعة فى الخارج أظهرت عن وجهها الحقيقي فى دعمهم للجماعات الإرهابية ، ودفاعهم عن الإرهاب باستمرار .