دوري أبطال إفريقيا.. كارتيرون يعتمد على أبرز عناصر الرجاء ضد بريكاما

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الرجاء الرياضي، دخول مباراة فريقه ضد مضيفه بريكاما يونايتد الغامبي، اليوم السبت، برسم ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بتشكيلة تضم أبرز نجوم الفريق الأخضر.

واعتمد كارتيرون في مركز حراسة المرمى على أنس الزنيتي، ثم الرباعي عمر بوطيب، وبدر بانون، وساليف كوليبالي، وفابريس نغا في خط الدفاع، بالإضافة لزكرياء الوردي وفابريس نغوما، وأيوب ناناح، ثم محسن متولي في وسط الميدان، بينما يلعب في الخط الأمامي الثنائي هشام إصلاح، وسفيان رحيمي.

وتقام المباراة بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي، علما أن الفريق البيضاوي سيتقبل منافسه السبت القادم برسم لقاء العودة على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس.