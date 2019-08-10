أشغال صيانة في الطريق السيار تتسبب في أزمة مرورية حادة تزامنا مع عطلة العيد

تشهد عدد من مقاطع الطريق السيار لاسيما المرتبطة بمحور الدار البيضاء/الرباط، اليوم السبت، اختناقات مرورية بسبب أشغال الصيانة التي اختار المسؤولون عنها توقيتا سيئا تزامن مع فترة الصيف من جهة، ومع مناسبة عيد الأضحى من جهة أخرى.

وأظهرت صور نشرها مواطنون على مواقع التواصل الإجتماعي تكدس عدد كبير من السيارات بإحدى النقاط على الطريق السيار الرابط بين مراكش، حيث أصبحت الحركة شبه متوقفة بسبب أشغال الصيانة، في غياب علامات تشوير كافية.

وأصبح على مستعلي هذا المحور في الإتجاهين معا، اقتسام جزء واحد من الطريق السيار واحدة بسبب الأشغال التي يعرفها الجزء الآخر، ما تسبب في عرقلة السير بشكل كبير، في غياب تدخل من طرف السلطات.

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كما تشهد الطريق السيار الرابطة بين مدينتي القنيطرة وطنجة أشغال صيانة مماثلة، تسببت حسب ما عاينه “اليوم 24” في وقت سابق، بامتلاء الطريق عن آخرها بالإضافة إلى هوامشها، وتكدس السيارات والشاحنات على امتداد أكثر من 5 كيلومترات، يتطلب عبورها حوالي ساعة كاملة.