كأس محمد السادس.. الدار البيضاء تحتضن تصفيات الدور التمهيدي

يتجه الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى إجراء تصفيات الدور التمهيدي للبطولة العربية للأندية، والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في المغرب وتحديدا مدينة الدار البيضاء.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم السبت، إن الاتحاد العربي اختار العاصمة الاقتصادية للمملكة، خلال الفترة الممتدة مابين 18 و25 من غشت الجاري، موعدا لخوض مباريات المجموعتين المكونتين من أربعة فرق في كل مجموعة، للحسم في هوية المتأهلين لدور الـ 32.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور القادم، علما أن المجموعة الأولى تضم ممثل المغرب الرابع في البطولة، اتحاد طنجة إلى جانب الزوراء العراقي، والرفاع البحريني، ثم هيرسيد الصومالي، بينما يتواجد في المجموعة الثانية كل من شبيبة الساورة الجزائري، والبنزرتي التونسي، وتليكوم الجيبوتي، وفريق قمري من جزر القمر.

يذكر أن المتأهل من المجموعة الأولى سيلاقي في دور 32، أولمبيك آسفي، مما ينذر بصدام مغربي في هذا الدور حال نجاح اتحاد طنجة في التأهل عن مجموعته، في حين يقابل المتأهل من المجموعة الثانية نادي الشباب السعودي.