إطلاق سراح الصحافي المغربي أحمد بنشمسي بعد اعتقاله في الجزائر

علم موقع “اليوم 24” أن السلطات الجزائرية أطلقت سراح الصحافي المغربي أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأكد أصدقاء بنشمسي بالمنظمة المذكورة نبأ الإفراج عنه صباح اليوم السبت، مشيرين إلى أن اعتقاله أمس الجمعة جاء على إثر لقائه بعدد من الصحافيبن خلال مظاهرات الحراك أمس الجمعة.

وكانت صحيفة “الوطن” الجزائرية بنسختها الناطقة بالفرنسية، قد كشفت في وقت سابق اليوم نبأ اعتقال بنشمسي، الصحافي المغربي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أثناء احتجاجات “الحراك” بالعاصمة الجزائرية.

وذكر ذات المصدر، نقلاً عن محاميه أنه لا يعرف لحد الآن هل سيتم إطلاق سراحه أم أنه سيبقى رهن الإعتقال لمدة 48 ساعة، فيما لم يصدر أي بيان لحد الآن عن منظمة هيومن رايتس ووتش التي يشتغل لديها.

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وأشارت ذات المصادر إلى أن بنشمسي المدير السابق لمجلة “تيل كيل” و“نيشان”، يعتقد أنه شخص غير مرغوب فيه بالجزائر، كما هو الحال بالمغرب.

وأكد أصدقاء بنشمسي واقعة اعتقاله، معربين عن تضامنهم المطلق معه.