احمد جلال باقٍ مع النوارس لموسم آخر

رياضة 2019-08-10 | 17:24 164 مشاهدة اعلن نادي الزوراء، تجديد تعاقده مع اللاعب احمد جلال للدفاع عن الوان النوارس في الموسم 2019/ 2020. وقال الناطق باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "الزوراء جدد التعاقد مع اللاعب احمد جلال لموسم اخر". وبين أن "النادي يسعى للحفاظ على اعمدة الفريق من اجل بناء فريق تنافسي بامكانه مقارعة الكبار في الدوري الممتاز ودوري ابطال آسيا والبطولة العربية".



جلال كان من اللاعبين المميزين مع النوارس في الموسم الماضي، عندما استقطبه النوارس من نفط الجنوب في الموسم الماضي.

جلال كان من اللاعبين المميزين مع النوارس في الموسم الماضي، عندما استقطبه النوارس من نفط الجنوب في الموسم الماضي. المحرر: محمد خليل

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