أول استخدام للـVAR في تاريخ بريمرليج.. ميليمترات تلغي هدفاً لمانشستر سيتي

وفي أول ظهور لها بالدوري الإنجليزي الممتاز، ألغت تقنية الـVAR هدفاً لمانشستر سيتي في مرمى وست هام بالمباراة التي انتهت بفوز السيتي 5-0 في الجولة الاولى من البريميرليج.

رحيم ستيرلينج تلقى تمريرة دي بروين ليمرر إلى جابرييل جيسوس ويسجل، ثم ينطلق الجميع للاحتفال، وحتى الآن لم يحدث شيء.



تقية الـVAR هنا تتدخل وتلغب الهدف بعدما اتضح أن هناك تسلل على رحيم ستيرلينج بـ ميليمترات بل ميليمتراً واحداً.