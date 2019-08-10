ظريف: إيران هزمت أميركا في الساحة الدبلوماسية

ونقلت الخارجية الإيرانية عن ظريف قوله خلال استقباله عدداً من البرلمانيين، إن"إيران نجحت في سياساتها الإقليمية والدولية".

وأضاف أن "سبب الضغوط الأمريكية على إيران يعود إلى قوة طهران وليس ضعفها"، مبيناً أن "إيران حققت الانتصارات في الصعد الميدانية الإقليمية والدولية".

