ظريف: إيران هزمت أميركا في الساحة الدبلوماسية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، أن أميركا تشعر بالقلق من هزيمة سياستها في الساحة الدبلوماسية.
ونقلت الخارجية الإيرانية عن ظريف قوله خلال استقباله عدداً من البرلمانيين، إن"إيران نجحت في سياساتها الإقليمية والدولية".
وأضاف أن "سبب الضغوط الأمريكية على إيران يعود إلى قوة طهران وليس ضعفها"، مبيناً أن "إيران حققت الانتصارات في الصعد الميدانية الإقليمية والدولية".
وأضاف أن "سبب الضغوط الأمريكية على إيران يعود إلى قوة طهران وليس ضعفها"، مبيناً أن "إيران حققت الانتصارات في الصعد الميدانية الإقليمية والدولية".
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