المنافذ: مسافرة كينية تثير الفوضى وضبط بحوزتها مبلغ من المال المسروق بمطار البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، ضبط مسافرة كينية الجنسية تعمل كمدبرة منزل بحوزتها مبلغ من المال المسروق تروم السفر إلى بلادها على متن الخطوط الجوية القطرية بمطار البصرة.
واضافت الهيئة، أنه "عند تدقيق جواز المسافرة تبين أنها تعمل مدبرة منزل لدى إحدى العوائل في محافظة ذي قار ووجد بحوزتها مبلغ من المال (11.655.000) مليون دينار عراقي بعد الاستفسار من العائلة العراقية عن مصدر هذا المبلغ الذي بحوزتها تبين أنها قامت بسرقته".
وتابعت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي من قبل الجهات ذات العلاقة واحالتها الى مركز شرطة مطار البصرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها" .
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