المنافذ: مسافرة كينية تثير الفوضى وضبط بحوزتها مبلغ من المال المسروق بمطار البصرة

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "أثارت المسافرة الكينية الفوضى في المطار بسبب منعها من السفر من قبل مكتب الخطوط الجوية القطرية لان موعد السفر يوم العاشر من شهر آب وكان حضورها يوم التاسع من آب وعند إبلاغها بضرورة التقيد بمواعيد السفر المحددة والمثبتة أثارت الفوضى في صالة المطار منتهكة الامتثال لتعليمات وضوابط أمن وسلامة الطيران المدني" .واضافت الهيئة، أنه "عند تدقيق جواز المسافرة تبين أنها تعمل مدبرة منزل لدى إحدى العوائل في محافظة ذي قار ووجد بحوزتها مبلغ من المال (11.655.000) مليون دينار عراقي بعد الاستفسار من العائلة العراقية عن مصدر هذا المبلغ الذي بحوزتها تبين أنها قامت بسرقته".

وتابعت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي من قبل الجهات ذات العلاقة واحالتها الى مركز شرطة مطار البصرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها" .

