- 1/2
- 2/2
2019-08-10 | 16:38
2,294 مشاهدة
اعلنت لجنة التعاقدات المنبثقة من ادارة نادي الشرطة، عن توقيع اللاعب علي يوسف بشكل رسمي لتدعيم صفوف فريق الشرطة الموسم المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة التعاقدات بنادي الشرطة عدي الربيعي في بيان للنادي، إنه "كما اشرنا في المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني واللاعبين الذي عقد مؤخرا، ان القائمة الخضراء ستشهد حضور لاعبين اخرين لتعزيز الصفوف استعدادا للاستحقاقات المحلية و العربية والاسيوي".
واضاف ان "اللاعب علي يوسف واحد من تلك الصفقات التي تم عقدها بشكل رسمي مساء اليوم السبت على امل ان يتم الاعلان عن صفقات اخرى حال اتمامها بشكل رسمي".
واضاف ان "اللاعب علي يوسف واحد من تلك الصفقات التي تم عقدها بشكل رسمي مساء اليوم السبت على امل ان يتم الاعلان عن صفقات اخرى حال اتمامها بشكل رسمي".
واختتم الربيعي حديثه قائلاً: "نسعى بقوة لتأمين الاحتياجات الفنية التي حددها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر ايليتش من اجل ظهور فريقنا بشكل مثالي".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. صفقة جديدة للقيثارة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.