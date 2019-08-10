رسمياً.. صفقة جديدة للقيثارة الخضراء

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة التعاقدات بنادي الشرطة عدي الربيعي في بيان للنادي، إنه "كما اشرنا في المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني واللاعبين الذي عقد مؤخرا، ان القائمة الخضراء ستشهد حضور لاعبين اخرين لتعزيز الصفوف استعدادا للاستحقاقات المحلية و العربية والاسيوي".واضاف ان "اللاعب علي يوسف واحد من تلك الصفقات التي تم عقدها بشكل رسمي مساء اليوم السبت على امل ان يتم الاعلان عن صفقات اخرى حال اتمامها بشكل رسمي".

واختتم الربيعي حديثه قائلاً: "نسعى بقوة لتأمين الاحتياجات الفنية التي حددها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر ايليتش من اجل ظهور فريقنا بشكل مثالي".