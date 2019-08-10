تعرف على معايير التأهل للمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا

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2019-08-10 | 16:31
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اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، معايير التأهل الى المباراة النهائية للبطولة.
المباراة ستقام على ملعب كربلاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً في الرابع عشر من شهر آب الجاري.
وبحسب المعايير، فإن المنتخب الوطني يحتاج لنقطة واحدة من مباراته المقبلة امام اليمن في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.
وفيما يلي معايير التأهل:
وبحسب المعايير، فإن المنتخب الوطني يحتاج لنقطة واحدة من مباراته المقبلة امام اليمن في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.
وفيما يلي معايير التأهل:
المحرر: محمد خليل
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