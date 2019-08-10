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تعرف على معايير التأهل للمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا

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2019-08-10 | 16:31

تعرف على معايير التأهل للمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا

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اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، معايير التأهل الى المباراة النهائية للبطولة.
المباراة ستقام على ملعب كربلاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً في الرابع عشر من شهر آب الجاري.

وبحسب المعايير، فإن المنتخب الوطني يحتاج لنقطة واحدة من مباراته المقبلة امام اليمن في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.


وفيما يلي معايير التأهل:
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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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