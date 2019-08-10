موعد جديد لنهائي غرب آسيا

رياضة 2019-08-10 | 16:22 2,798 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير موعد اقامة المباراة النهائية لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا.



ومن المقرر ان تقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي في الرابع عشر من شهر آب الجاري. الاتحاد اعلن في بيان أنه "تم تغيير توقيت المباراة النهائية لبطولة اسيا سيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة للرجال الى الساعة الثامنة والنصف مساء بدلا من توقيتها السابق المحدد في الساعة العاشرة والنصف مساء".ومن المقرر ان تقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي في الرابع عشر من شهر آب الجاري. وستجمع المواجهة بين متصدر المجموعة الاولى والثانية في البطولة.



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