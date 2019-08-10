القبض على منتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن جنوب بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن جنوب المحافظة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مفارزها من مركز شرطة الطليعة بناحية القاسم جنوبي المحافظة، ألقت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن محكوم غيابياً لمدة ثلاث سنوات وفق الماده ( 456 ق ع)، كذلك مطلوب الى عدد من الجهات التحقيقية والقضائية بقضايا مختلفة".



وأضافت أن "المعتقل تم تسليمه الى الجهة المختصة لإتخاذ ما يلزم بحقه من الإجراءات القانونية".

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