أطباء بلا حدود: انقاذ 80 مهاجراً من الغرق قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، السبت، إنقاذ أكثر من 80 مهاجراً معرضين للغرق بمنتصف البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.
وذكرت المنظمة في تغريدة على صفحتها في "تويتر" ان "أطباء بلا حدود والمنظمة الأوروبية للإنقاذ (إس أو إس) استكملوا مهمة الإنقاذ الثانية في خلال أقل من 24 ساعة".
وأضافت أنه "جرى إنقاذ أكثر من 80 شخصا من قارب مطاطي معرضين للغرق بمنتصف البحر المتوسط"، مبينة أن "هؤلاء صاروا في أمان على متن السفينة أوشن فايكينغ".
وأضافت أنه "جرى إنقاذ أكثر من 80 شخصا من قارب مطاطي معرضين للغرق بمنتصف البحر المتوسط"، مبينة أن "هؤلاء صاروا في أمان على متن السفينة أوشن فايكينغ".
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