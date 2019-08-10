انتشال جثة شخص قضى غرقا باحد المشاريع وسط كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني في كربلاء انتشلت جثة أحد المواطنين بعد غرقه في إحدى مشاريع السقي الكونكريتية (الروائي) قرب فندق البارون بمركز المحافظة".

واضاف المصدر، أن "المفارز في مركز باب بغداد قامت بتشكيل فريق للبحث والتقصي عن مكان الشخص الغريق وبعد جهد كبير وعمل متواصل تم العثور على الجثة وسحبها واخراجها من داخل الماء وتسليمها إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة" .

