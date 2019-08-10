شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 130 شخصاً بانفجار شاحنة وقود في تنزانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دار السلام)

أعلنت السلطات التنزانية أن شاحنة وقود انفجرت اليوم (السبت) بعد تعرضها لحادث في شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل 60 شخصا على الأقل بسبب النيران التي اندلعت في حشد تجمع لأخذ الوقود المنسكب.

وأظهرت مقاطع مسجلة من موقع الحادث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الجثث المتفحمة. وأظهرت لقطات من قبل الانفجار حشدا كبيرا يجمع الوقود المنسكب من الشاحنة في صفائح صفراء بعد الحادث.

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وقال حسن عباسي المتحدث باسم الحكومة إن 60 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 70 آخرون في الانفجار الذي وقع في بلدة موروجورو التي تبعد 200 كيلومتر تقريبا غربي العاصمة دار السلام.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة بالتلفزيون الرسمي أن الحكومة تساعد في تنسيق جهود الإنقاذ «لضمان دفن الجثث... وتعرف الأقارب على جثث أحبائهم وتلقي المصابين العلاج المناسب».

وقال مكتب الرئيس جون ماجوفولي في بيان إن الرئيس يشعر «بالصدمة والأسى» إزاء الحادث.