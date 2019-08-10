هيئة الانتخابات بتونس: 25 بالمئة من المترشحين للانتخابات الرئاسية يستوفون الشروط

أكد عضو هيئة ​الانتخابات​ في تونس، فاروق بوعسكر، أن "نحو 25 % فقط من الذين قدموا ملفات ترشحهم يستوفون شروط الترشح"، مشيراً إلى أن "27 مترشحا فقط أودعوا ​الضمان​ المالي وقيمته 10 آلاف دينار تونسي بالخزينة العامة للبلاد"، لافتاً إلى أن "33 مطلب ترشح تضمنت أخطاء في التزكيات".

وكانت الهيئة قد أعلنت يوم أمس عن "إغلاق باب الترشح للرئاسة التونسية المقررة يوم 15 أيلول المقبل على 98 مرشحا".

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في 17 تشرين الثاني المقبل لكن وفاة باجي قائد السبسي دفعت هيئة الانتخابات إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في أيلول.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات ​نبيل بفون​ أن الحملة الانتخابيةحددت من 2 الى 13 ايلول، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في17 ايلول، مشيرا الى أنه لم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل الثالث من تشرين الثاني.