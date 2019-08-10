النشرة: عودة دفعة من النازحين السوريين في الاردن إلى بلادهم عبر معبر نصيب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "دفعة جديدة من ​النازحين السوريين​ عادت من مخيم الأزرق في الأراضي الأردنية عبر مركز نصيب الحدودي حيث تم تجهيز حافلات خصصتها الجهات المعنية لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من ​الإرهاب​ وذلك بعد استكمال إجراءات الدخول وتقديم الخدمات الأساسية لهم من طعام وشراب ودواء، ووجه العائدون الشكر للجيش السوري موضحين فرحتهم بالعودة من تلك ​المخيمات​ التي تفتقر الى أدنى مقومات ​الحياة​ في الوقت الذي تشهد فيه المعابر السورية على الحدود الاردنية واللبنانية حركة بشكل يومي مع التسهيلات الحكومية التي تقدم لهم".

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