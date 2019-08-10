خارجية البحرين: قلقون إزاء تطورات الأحداث في اليمن

أعربت ​وزارة خارجية​ ​البحرين​ عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأحداث في مدينة عدن، محذرة من أن "استمرار المواجهات المسلحة من شأنه عرقلة الجهود الهادفة نحو التوصل إلى الحل السلمي المنشود"، مشددةً على "ضرورة تمسك الجهات كافة بالتهدئة وعدم التصعيد، وتوحيد الجهود"من أجل التصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ​إيران​ وكل ​الجماعات الإرهابية​ التي تهدد أمن واستقرار ​اليمن​".

يذكر أن ​اشتباكات​ عنيفة على مقربة من ​القصر الجمهوري​ في عدن اندلعت مؤخرا بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة المدعومة من ​التحالف العربي​ بقيادة السعودية.