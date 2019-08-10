سوسان في رسالة الأضحى: آن الأوان ليكون لبنان دولة المؤسسات والعدل والعدالة

أكد مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​، في "رسالة الأضحى"، أن "أمنية المواطن اللبناني، بكل أطيافه، أن تكون ​الدولة​ جادة بالالتزام ب​الدستور​ والاحتكام للقانون، ومنصفة في تفعيل دور الوزارات للتصدي لكل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن و​الاقتصاد​ الوطني، وتقديم كل الخدمات المطلوبة الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية والتي هي واجب على السلطة، لا ان يتمترس كل وزير خلف مربعه السياسي والطائفي ضاربا بعرض الحائط مصالح العباد والبلاد مع هذا الوضع الاقتصادي المتردي الذي شارف على الهاوية".

واعتبر سوسان ان "آن الأوان ليكون لبنان دولة المؤسسات و​العدل​ والعدالة، نحتكم جميعا إلى دستور الطائف المتمسكون به والمدافعون عنه الذي أرسى السلم الأهلي بين كافة اللبنانيين بكل طوائفهم وأحزابهم وانتماءاتهم السياسية والمناطقية، فيغلب منطق الدولة العادلة القوية والقانون الذي يرعى الجميع وفق ​اتفاق الطائف​ لا ​الطوائف​، لأن لبنان الدولة لا يبنى على المناكفات العبثية، أو الحقد والخوف والتخوين والتحريض أو نبش القبور الذي يعزز الانقسام والفرقة، وإنما على المصارحة الحرة والديمقراطية في الرأي واحترام الرأي الآخر وخصوصيته".