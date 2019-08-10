جمالي: سنسعى لتقديم كل ما يهم ويفيد مدينة طرابلس في مجال الصحة

أكّدت النائب ديمة جمالي أن "سنسعى لتقديم كل ما يهم ويفيد ​مدينة طرابلس​، وتعاوننا مع الدكتور إسماعيل كان في ​لجنة الصحة​ في ​مجلس النواب​، ويستمر من خلال هذه النشاطات، لمعرفة كيفية مساعدة اي شخص يتعرض لأزمة قلبية في الطريق او في العمل وغير ذلك".

جمالي وخلال ندوة توعوية عن "كيفية التعامل مع توقف القلب الفجائي خارج المستشفيات" في طرابلس، أملت "في أن يمر مشروع القانون الخاص بهذا الأمر في لجنة الصحة واللجان المشتركة والهيئة العامة في مجلس النواب، من هنا انطلقنا بهذه الندوات في كل لبنان، وطرابلس لها حصة".

يذكر ان الندوة ، من تنظيم ​بلدية طرابلس​، برعاية جمالي، وبالتعاون مع "جمعية طرابلس أولا" ومجموعة "كن شريكا" في سلسلة النجاة المكونة من "برنامج طب الشرايين في الجامعة الأمريكية في بيروت"، وجمعيات: أطباء القلب في لبنان، وأطباء الطوارىء في لبنان، وريمي ربيز، ويوهان، وشركة ميدبوكس، وفي حضور رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وفاعليات.