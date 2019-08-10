هاشم: الظروف الاقتصادية والاجتماعية الظاغطة تركت اثارها على الطبقات الفقيرة

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "تقاعس الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة عن القيام بواجباتها بعدم وضع سياسة إسكانية للتخفيف عن كاهل الشباب"، لافتاً إلى أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية الظاغطة تركت اثارها على الطبقات الفقيرة التي شعرت بغبن اصابها في بعض مواد القانون ولاننا دائما منحازون الى قضايا الناس".
وبعد استقباله وفدا من لجان المستأجرين، شدد هاشم على "إننا سنتعاون مع الكتل النيابية للتفتيش عن كل الحلول التي تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم إرهاق الفقراء بقضية حياتية أساسية وهي قضية تأمين المسكن لكل إنسان وهذا حق انساني ووطني".
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