هاشم: الظروف الاقتصادية والاجتماعية الظاغطة تركت اثارها على الطبقات الفقيرة

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ ان "تقاعس الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة عن القيام بواجباتها بعدم وضع ​سياسة​ إسكانية للتخفيف عن كاهل ​الشباب​"، لافتاً إلى أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية الظاغطة تركت اثارها على الطبقات الفقيرة التي شعرت بغبن اصابها في بعض مواد القانون ولاننا دائما منحازون الى قضايا الناس".

وبعد استقباله وفدا من ​لجان المستأجرين​، شدد هاشم على "إننا سنتعاون مع ​الكتل النيابية​ للتفتيش عن كل الحلول التي تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم إرهاق الفقراء بقضية حياتية أساسية وهي قضية تأمين المسكن لكل إنسان وهذا حق انساني ووطني".