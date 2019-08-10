حمدان: هل تستغربون موقف ابو فاعور من العمال الفلسطينيين ومعلمه هو سمير جعجع؟

تعليقاً على ما قاله الوزير ​وائل ابو فاعور​ في مجلس الوزراء حول قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​، بإعطاء إجازات عمل للاجئين ​الفلسطينيين​ في لبنان، اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ على مواقع التواصل الاجتماعي، ان: "ليه مستغربين، أبوه وهبي أبو فاعور ومعلمه و​سمير جعجع​، عشق وغرام وتبادل خدمات في الكانتونات المذهبية والطائفية الافتراضية ".

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