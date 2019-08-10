النشرة: جريحتان بحادث سير عند البوليفار البحري لمدينة صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ عند ​البوليفار البحري​ لمدينة صيدا بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة، حيث فقدت سائقة ​سيارة​ من نوع فولز فاغن، زرقاء اللون السيطرة عليها بعدما حاولت تفادي الاصطدام بشاحنة كبيرة لتجتاح الرصيف وتصطدم بغرفة محول كهربائي.

وعلى الفور حضر الى المكان عناصر ​فوج الانقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة معروف سعد وعناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​، وعملوا على نقل الجريحتين الى مستشفى حمود الجامعي للمعالجة.