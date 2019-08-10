النشرة: جريحتان بحادث سير عند البوليفار البحري لمدينة صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع حادث سير عند البوليفار البحري لمدينة صيدا بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة، حيث فقدت سائقة سيارة من نوع فولز فاغن، زرقاء اللون السيطرة عليها بعدما حاولت تفادي الاصطدام بشاحنة كبيرة لتجتاح الرصيف وتصطدم بغرفة محول كهربائي.
وعلى الفور حضر الى المكان عناصر فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وعناصر الصليب الأحمر اللبناني، وعملوا على نقل الجريحتين الى مستشفى حمود الجامعي للمعالجة.
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