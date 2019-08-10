هنأ دار الفتوى في طرابلس والشمال ودائرة أوقاف طرابلس، بحلول عيد الأضحى، معلناً ان "مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار يستقبل المهنئين بعيد الأضحى، في دارته في مجمع سيتي كامبلاكس طريق الميناء، أول وثاني أيام العيد، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا".
كانت هذه تفاصيل خبر الشعار هنأ بالاضحى ويستقبل المهنئين في دارته في الميناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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