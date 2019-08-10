الشعار هنأ بالاضحى ويستقبل المهنئين في دارته في الميناء

هنأ ​دار الفتوى​ في ​طرابلس​ و​الشمال​ ودائرة أوقاف طرابلس، بحلول ​عيد الأضحى​، معلناً ان "مفتي طرابلس والشمال ​مالك الشعار​ يستقبل المهنئين بعيد الأضحى، في دارته في مجمع سيتي كامبلاكس طريق ​الميناء​، أول وثاني أيام العيد، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا".

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