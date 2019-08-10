شكرا لقرائتكم خبر عن منابر أيمن نور تحاول إفساد فرحة زوار بيت الله بتقارير كاذبة عن مشاكل الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تتجمع فيه قلوب المؤمنين على مستوى العالم على جبل عرفات، نجد قنوات الإخوان قلوبهم تملأها الحقد ، ليروجون مزاعم حول تعرض الحجاج لأزمات خلال الحج، كمحاولة من تلك القنوات الإخوانية للتحريض على المملكة العربية السعودية.

وحاولت القناة الإخوانية، إفساد فرحة الحج، من خلال نشر تقارير كاذبة، رغم أنها ليست مشكلات كبيرة حيث إنها مجرد إجراءات يتعرض لها الحجاج فى كل عام، إلا أن قنوات الإخوان تستخدم مثل هذه القضايا لإفساد فرحة المسلمين بالحج.

Advertisements

تأتى محاولات قنوات الإخوان لإثارة الأزمات بشأن موسم الحج، فى وقت تهتم فيه القنوات العربية ببث شعائر الحج ووقوف الحجاج على جبل عرفات.