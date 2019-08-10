شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الإخوان تواصل سياسة السرقة.. وتسطو على فيلم الرسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قنوات الإخوان التى تبث من الخارج، سياسة السطو على المحتويات الدرامية المصرية، فبعد أن تورطت فى سرقة العديد من المسلسلات والأفلام المصرية، أقدمت على سرقة محتوى فيلم دينى جديد.

واقعة سرقة جديدة تورطت فيها قناة الشرق الأوسط الإخوانية، عندما سطت على فيلم "الرسالة"، وذاعته على قنواتها، لتؤكد مواصلة هذه القناة الإخوانية سياساتها فى السرقة.

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ولا تتوقف سرقات جماعة الإخوان عند هذا المسلسل، حيث سبق وأن سرقت أيضا مسلسل "سكة الهلالى"، للفنان يحيى الفخرانى، وكذلك الواقعة الشهيرة للقناة الإرهابية لسرقة مسلسل "كفر دلهاب"، والذى تدور أحداثه فى أحد العصور القديمة فى أحد الكفور التى تقع فى قرية تدعى كفر دلهاب، حيث عادت روح قتيلة لتنتقم من القرية، وتتم الاستعانة بالطبيب سعد "يوسف الشريف" للوصول إلى القتلة، وبعد ذلك يتبين لنا أن الأحداث الغريبة التي شهدتها البلدة كانت من تدبير الطبيب سعد انتقامًا لموت والدته، التى تسبب بموتها عمه بهاء الدين "محمد رياض"، ولم تنتبه القناة الإخوانية أنها تعرض لمحتوى يمثل إسقاطًا لظلم الجماعة الإرهابية التى يجسدها فى المسلسل شخصية بهاء الدين، الذى أفسد فى الكفر، ونشر الظلم والكراهية والضغينة فى البلدة.



















