شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى ضبط الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن المستشار ريمون فضل الله عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، الخطوات التى خطتها مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذه الخطوات استطاعت انتشال مصر من عثراتها المالية وضبط أحوال الموازنة العامة وتخفيض معدلات التضخم والبطالة.

وشدد فى بيان له اليوم على أن التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى كانت ناجحة ورائدة بكل المقاييس وبشهادة صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن خطوات ترشيد الدعم عن الوقود والكهرباء التى تزامنت مع باقى نقاط الاصلاح الاقتصادى انجحت التجربة ولم يشعر المصريون بقسوة البرنامج.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، ضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ البرنامج بكل دقة مع مراعاة الابعاد الاجتماعية ومحدودى الدخل والفقراء.