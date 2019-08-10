شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مكافحة الإرهاب الدولى: ضربات الأمن أفشلت مخططات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن الضربات الساحقة التى قام بها رجال الأمن ضد حركة حسم الإخوانية، تؤكد أن هذه الحركة لا وجود لها، وهى حركة تقوم بأعمال فردية من خلال توجيهات قيادات الإخوان الهاربين، والذين يقدمون الدعم المالى لها لتنفيذ العمليات الإرهابية، وبث العنف فى الشارع المصرى.

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولى فى تصريح له، أن مخططات الجماعة الإرهابية فشلت بشكل كبير، ولم يعد لها وجود على الأرض، وظهرت حقيقتهم أمام العالم كله، وأمام الشعب المصرى، الذى أصبح يعلم بمخططات هذه الجماعة الإرهابية فى المنطقة، لإرهاب المواطنين، مؤكدا أن كل العمليات الإرهابية الأخيرة التى تقوم بها الحركات التابعة للإخوان يكشف أن هذه الجماعة هى العدو الأول للشعب المصرى.

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وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد هذه الحركات ضربات قوية من رجال الأمن للقضاء على مخططاتهم فى المحافظات، وكشف حقيقتهم أمام الجميع.

أسفرت جهود وزارة الداخلية فى كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة، عقب إجراءات الفحص والتحرى، وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن "واسمه الحركى "معتصم" والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بطلائع حسم.