شكرا لقرائتكم خبر عن "طاعة وغباوة واستظراف".. الخلطة السحرية لانهيار مذيعى قنوات الشرق الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش قنوات الإخوان حالة من الانهيار، خاصة فى ظل الارتباك الشديد الذى تعانى منه برنامجها، والتى انكشفت فضيحتها أمام الجميع، بجانب عدم قدرة تلك المنابر التحريضية على تقديم أى جديد لمتابعيها من قواعد وأنصار الجماعة.

3 صفات يتسم بها مذيعو الإخوان، ساهمت بشكل كبير فى انهيار تلك القنوات وهما الطاعة العمياء بجانب الاستظراف، بالإضافة إلى الغباوة، جميعها ساهمت فى فشل تلك القنوات الإخوانية التى تبث فى الخارج.

ويتبع العاملون بقنوات الإخوان أسلوب الطاعة العمياء لمسؤوليهم، الذين يوجهون تعليماتهم لمذيعى الجماعة للحديث عن موضوعات بعينها، والطريقة التى يتناولون بها القضايا والموضوعات وهو ما أزهرهم أمام الشاشات وهم مفضوحين يتلقون أوامر بعينها وهو ما جعل الموضوعات التى يطرحونها متشابهة وليس بها جديد.

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كما يتسم مذيعو قنوات الإخوان بصفة الاستظراف، حيث يسعون بشتى الطرق إلى الظهور أمام الشاشات على أنهم أصحاب دم خفيف، ويتناولون الموضوعات بطريقة ساخرة، وأكثر من يمارسون هذا الأمر هما كل من الإخوانى محمد ناصر، والإخوانى معتز مطر، حيث سعوا للاستظراف أمام الشاشات بطريقة جعلتهم فى بعض الأحيان يتطاولون على الشاشات فى بعض الأحيان، كما أنهم غير قادرين على تقديم محتوى جاذب.

وتعد الغباوة هى الصفة الأصيلة بين مذيعى قنوات الإخوان، حيث إنهم لا يتمتعون بكاريزما قادرة على مخاطبة الجمهور عبر الشاشات، كما أنهم الملابس التى يظهرون عليها لا تليق على الإطلاق بمذيع فبعضهم يظهر بتشيرتات فى برامج توك شو ولا يظهرون ببدل، وبعضهم يخلع ملابسه على الهواء.