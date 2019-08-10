شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى يحذر من خطورة المراكب النيلية خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمد الحسينى، نائب دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من خطورة المراكب النيلية على حياة المواطنين خاصة خلال أيام الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مطالبا بتشديد الرقابة للتأكد من سلامة المراكب ومطابقتها للمواصفات.

وأشار "الحسينى"، إلى أن لابد من الانتباه إلى خطورة المراكب النيلية فى حالة تحميلها بحمولة زائدة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، داعيا إلى أن تكون الحمولة مناسبة والمركب سليم، خاصة أن العديد من المواطنين يأخذون أطفالهم وستقلون هذه المراكب فى المناسبات وتكون الأعداد كبيرة جدا.

فى سياق متصل، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية، تأييده لما قام به بعض المحافظين من التوجيه بإزالة مخلفات المذابح والمجازر وعدم تركها فى الشوارع، وتوقيع عقوبة فى حالة المخالفة.