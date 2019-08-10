محمد وهب الله: التشريعات الاقتصادية ساهمت فى تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التشريعات الاقتصادية التى أصدرها مجلس النواب ساهمت فى إنجاح خطوات الإصلاح الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية.

وأضاف "وهب الله"، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حققت العديد من الإنجازات فى الملف الاقتصادى ودعم الاستثمار، وبالتنسيق والتعاون بين السطتين التنفيذية والتشريعية خرجت قرارات قوية وتشريعات مهمة نقلت الاقتصاد المصرى نقلة كبيرة، والآن تجاوزت مصر بشكل كبير الظروف الاقتصادية الصعبة وأصبح هناك استقرار اقتصادى، والجميع فى الداخل والخارج يشيد بتعافى الاقتصاد المصرى وتحسنه.

وأشار "وهب الله"، إلى ضرورة أن يتم إصدار قانون العمل خلال الفترة المقبلة، ليكمل منظومة التشريعات الاقتصادية، لأنه يتعلق بالقطاع الخاص الذى يمس ملايين المواطنين.