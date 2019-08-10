جهود إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة.

أسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (1145) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية، (1012) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).

كما تم ضبط (10686) قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، وعن مخالفات قانون البيئة فقد تم ضبط (318) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (122) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحر مدين لمصلحة الضرائب".

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الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (10) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.