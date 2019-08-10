وزير الأوقاف يؤكد ضرورة أن تتحول تلبية مشاعر الحج إلى منهج حياة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكة المكرمة- أ ش أ:

أكد وزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على ضرورة أن تتحول تلبية مشاعر الحج إلى منهج حياة..قائلا : "إن من تمام التلبية ألا نقف بها عند مشاعر الحج ومناسكه إنما يكون ذلك منهج حياة من أجل نهضة وبناء مجتمعنا فيرانا الله عز وجل حيث أمرنا وحيث يحب أن يرانا ، ولا يرانا حيث نهانا وحيث لا يحب أن يرانا ، وبهذا نحقق معنى التلبية".

وأوضح وزير الأوقاف - في بيان له اليوم حيث يؤدى مناسك الحج - أن التلبية "لبيك اللهم لبيك" تعد استجابة لنداء رب العالمين ودعوة أبي الأنبياء إبراهيم وإتباعا لسنة خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وإجابة وتسليما وخضوعا وانقيادا مطلقا لوجه الكريم.

وقال : "إن تمام هذه التلبية أن تكون بالقلب والعقل ، واللسان وسائر الجوارح ، بحيث تمتلك من الإنسان نفسه وكيانه كله ، فيصير عبدا ربانيا في حركاته وسكناته ، في خضوعه وانقياده ، بكل ما تعنيه تلك الكلمات من معان جامعة".​