"الإفتاء" تصدر بيانا جديدًا بتوقيت صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية في جميع المحافظات.

وقالت دار الإفتاء - في بيان لها اليوم السبت - إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 44ر5 صباحا، الإسكندرية 48ر5 صباحا، شرم الشيخ 36ر5 صباحا ، الشرقية 43ر5 صباحا، الإسماعيلية 40ر5 صباحا، شمال سيناء الساعة 33ر5 صباحا، في جنوب سيناء 38ر5 صباحا، رأس سدر 40ر5 صباحا، مدينة دهب 34ر5 صباحا، العلمين 53ر5 صباحا، الغردقة 39ر5 صباحا ، السويس 40 ر5 صباحا، الضبعة 54ر5 صباحا، السلوم07ر6 صباحا، الخارجة 55ر5 صباحا، كفر الشيخ 44ر5 صباحا، مدينة الحامول 43ر5 صباحا، أبو زنيمة 39ر5 صباحا، بورسعيد 38ر5 صباحا، وفي شبين الكوم 45ر5 صباحا.

أما صلاة العيد في محافظة أسيوط فسوف تبدأ في تمام الساعة 49ر5 صباحا، أسوان 47ر5 صباحا، الفرافرة 02ر6 صباحا،الفيوم 47ر5 صباحا، البحيرة 46ر5 صباحا، دمياط 40ر5 صباحا، الدقهلية 42ر5 صباحا، بلطيم 43ر5 صباحا، مدينة 6 أكتوبر 46ر5 صباحا، حلايب 34ر5 صباحا، شلاتين 37ر5 صباحا، رأس غارب 39ر5 صباحا، سفاجا 39ر5 صباحا، وسوهاج 48ر5 صباحا.

وستكون في سيدي براني 03ر6 صباحا، طابا 33ر5 صباحا، طنطا 44ر5 صباحا، كاترين 36ر5 صباحا، قنا 44ر5 صباحا، مدينة مرسى علم 37ر5 صباحا، مرسى مطروح 58ر5 صباحا، نجع حمادي 47ر5 صباحا، نويبع 32ر5 صباحا، واحة سيوة 09ر6 صباحا ، بني سويف 47ر5 صباحا، القصير 38ر5 صباحا، والمحلة الكبرى 44ر5 صباحا. ​