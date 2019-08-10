ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في ميانمار إلى 34 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الناجم عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة شرقي ميانمار، إلى 34 قتيلًا على الأقل. ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم السبت، أن 47 شخصًا آخرين أصيبوا بجراح جراء هذا الانهيار الأرضي.

يعتقد مسئولون في ميانمار أن أكثر من ثمانين شخصًا لا يزالوا في عداد المفقودين.

تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها من أجل العثور على أحياء، وانتشال جثث الضحايا.

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