مصرع وإصابة نحو 26 شخصًا بإقليم باكستاني إثر هطول الأمطار

لقي ستة أشخاص مصرعهم من بينهم رجل شرطي، فيما أصيب نحو 20 آخرين بجروح، جراء هطول الأمطار في إقليم "خيبر بختونخوا" الباكستاني.
ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم السبت، أن انهيارًاأرضيًا ناجمًا عن الأمطار كان السبب وراء مصرع الشرطي، موضحة "نقلًا عن هيئة التخفيف من آثار الكوارث في الأقاليم، أن الأمطار اجتاحت مدينتي "روالبندي" و"إسلام آباد"، ولا يزال الطقس معبأ بالغيوم بمدينة "بيشاوار"، والمناطق المتاخمة لها".
أضافت أن مسئولي الهيئة وجهوا إدارات المقاطعات في المناطق المتضررة بإنقاذ الضحايا وتقديم المساعدة لهم، مشيرة إلى أن مئات السائحين واجهوا اختناقات مرورية، نظرًا لوجود عرقلة وانهيارات أرضية.
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