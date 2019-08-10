انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية

وقع انفجار، اليوم ، في هواري بمدينة بنغازي الليبية، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية. وأفادت وسائل إعلام بوقوع ضحايا جراء تفجير بسيارة مفخخة قرب مجمع تجاري "أركان مول" غربي مدينة بنغازي. غربي مدينة بنغازي. في حين قال نشطاء إن انفجار سيارة وقع بالقرب من مصرف التجارة والتنمية بالهواري في بنغازي.

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