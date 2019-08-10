شاهد.. أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة في يوم عرفة

هطلت مساء السبت، أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، شملت منى وعرفات ومزدلفة بينما كان حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم.

وتساقطت الأمطار قبل ساعات من نفرة الحجيج إلى مزدلفة التي تبدأ مع غروب شمس اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن تكون السماء، اليوم، غائمة جزئيا تتخللها سحب

رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.

واحتشد أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات، يوم السبت، لأداء ركن الحج الأعظم.

وتسير التدابير الأمنية، التي اتخذتها الجهات المسؤولة في المملكة، وفق المخطط له، حيث جرى نشر أعداد مهمة من

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العناصر الأمنية في كل المرافق، كما تطوف الطائرات المروحية في سماء عرفات لمراقبة تحركات الحجاج والحرص على أمنهم وسلامتهم.

واستمع ضيوف الرحمن إلى خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، الواقع في غرب مشعر عرفات، ثم أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قبل "النفرة" بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة.

وسيبيت الحجاج في مزدلفة، حيث سيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد وخلال أيام التشريق الثلاثة.