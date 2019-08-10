تعرفوا على سيد دعاء يوم عرفة من السنن المهجورة

من سنن التكبير وكما فعل الرسول في مثل هذا الأيام العبقة كثيرا من السنن المهجورة مثل الأدعية وفي ذلك تستعرض بوابة الوفد سيد دعاء تلك الليلة المباركة، ليلة عرفة "من سنن الهدي وهي "يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات عافناواعفو عنا، وفرج همومنا، واشرح صدورنا، واصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا واسعد قلوبنا واجعلنا من المقبولين عندك واتمم لنا نورنا يوم نلقاك، ونسألك يا ربّنا رحمة وعفوا وغفرانا ورضوانا لوالدينا ولطفا ثم رشدا ثم سؤددا لأبنائنا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين *•آمين•
*لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
*لبيك ربي وإن لم أكـنّ بين عبادِك داعيـا.
*لبيك ربي وإن لم أكـنّ بين الحجيج ساعيـا..*لبيك ربيي وإن لم أكـنّ بينّ صـفوفهم مصليـا..
*اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ,لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ,اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ,وللَّهِ الحمد.
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