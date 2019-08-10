وزير الصحة السعودي: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية

أكد معالي وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية، وأن الخطط المنفذة في الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول لضمان سلامة حجاجها خصوصاً من الأمراض المعدية، تسير وفق ما خطط لها.

وأكد معاليه في مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية ونقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الحرص على "خلو الحج من الأمراض المعدية، وضمان سلامة الحجاج حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين، ويتموا حجهم بكل سلام".

وعن استعدادات وزارة الصحة لموسم حج هذا العام، قال معاليه: "حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوفير أفضل رعاية صحية لحجاج بيت الله، فنحن نستعد لفترات طويلة للحج، ويتم التنسيق لتجهيز مجموعة من المستشفيات، فلدينا 25 مستشفى في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، تضم أكثر من خمسة الأف سرير، كذلك لدينا في المشاعر قرابة ثلاثين ألف شخص من أبطال الصحة لخدمة الحجاج، إضافة إلى استعدادات كبيرة في كل المنافذ والمشاعر المقدسة".

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وأضاف: "ففي مشعر عرفات على سبيل المثال لدينا أربعة مستشفيات تعمل فقط لهذا اليوم لتقديم أفضل خدمة وأفضل رعاية للحجاج، بالإضافة إلى عيادات متنقلة تقدم الخدمات في المواقع مباشرة، ولدينا أكثر من 100 عيادة متنقلة قريبة من تجمعات الحجاج، لتقديم الخدمات الإسعافية بشكل عاجل لمن يحتاج إليها".