الأمين العام لمجلس التعاون يدين استمرار الصراع المسلح في عدن

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، استمرار الصراع المسلح في عدن بين الأطراف المتصارعة.

ووصف الزياني الصراع، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه "جريمة مشينة تنتهك أواصر الأخوة والدين والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتعرض حياة المدنيين للخطر، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة". داعياً "القوى المتصارعة في عدن إلى تغليب الحكمة والعقل ومراعاة المصالح العليا للشعب اليمني".

وأكد الزياني أن "أعداء اليمن هم المستفيدون من هذا الصراع المؤسف، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود القوى والمكونات اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره وسيادته لدعم الحكومة الشرعية واستكمال سيادة الدولة اليمنية على أراضيها كافة، والحفاظ عل الأمن والاستقرار في اليمن".

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