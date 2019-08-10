مقتل 60 شخصاً في انفجار غربي العاصمة التنزانية

قتل وأصيب عشرات الأشخاص في تنزانيا في انفجار شاحنة وقود على إثر حادث سير، وفق ما ذكرت إذاعة "تي بي سي تايفا"، التنزانية التابعة للحكومة، اليوم السبت.
وأوضحت الإذاعة أن شاحنة وقود تعرضت لحادث مما أدى إلى انفجارها ومقتل 60 شخصاً وإصابة 65 آخرين.
وأشارت الإذاعة إلى أن كثيرين من الضحايا كانوا يسرقون الوقود من الشاحنة عندما وقوع الانفجار.
وقالت رئيسة القطاع الصحي في مدينة موروجورو التنزانية، ريتا ليامويا، إنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى في موروجورو، مضيفة أنه لا يزال هناك المزيد من الجثث في موقع الحادث.
وقال شاهد عيان يدعى كيوندو مشانا إن الشاحنة انطلقت من مدينة دار السلام، وانقلبت في موروجورو، التي تبعد نحو 180 كيلومتراً غربي المدينة.
وأضاف مشانا أن العديد من الأفراد اقتربوا من الشاحنة في محاولة لإيقاف تسرب البنزين منها، إلا أنها انفجرت.
وتشهد تنزانيا والعديد من الدول الأفريقية حوادث سير فادحة بسبب سوء حالة الطرق والسيارات.
وفي مايو الماضي لقي 58 شخصاً ،على الأقل، حتفهم في النيجر إثر انفجار شاحنة وقود. وفي يوليو الماضي قُتل نحو 50 شخصاً في نيجيريا في حادث مماثل.
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