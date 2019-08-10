كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس زيمبابوي يشيد بالدعم الخارجي في الذكرى السنوية الأولى لانتخابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا بالصين وغيرها من البلدان الصديقة خارج القارة الأفريقية لوقوفها إلى جانب زيمبابوي لأنها تمر بمرحلة تحول سياسي واقتصادي.

وفي خطاب حالة الأمة بمناسبة أول عام انتخابي في منصبه، قال منانغاجوا إن زيمبابوي ستظل ممتنة إلى الأبد للدول لدعمها.

وقال: "نحن لا نزال ممتنين إلى الأبد لجميع تلك الدول خارج الاتحاد الأفريقي التي وقفت إلى جانبنا عبر السماكة والرقيقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية وروسيا والهند وروسيا البيضاء وإسبانيا والبرازيل. نحن لا نأخذ دعمهم كأمر مسلم به".

وأكد أنه بينما تواصل حكومته إشراك العالم وإعادة إشراكه، سيزور روسيا في شهر أكتوبر من هذا العام، وهي الزيارة الثانية من نوعها خلال عام.

وتابع: "من خلال جهود إعادة الاشتباك، تتمتع زيمبابوي الآن بعلاقات حميمة مع الدول الغربية التي ظلت معادية لها على مدى العقدين الماضيين".

وقال إن الهدف النهائي هو الإلغاء الكامل للعقوبات الغربية العقابية على زيمبابوي.

وأشاد بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية التي أجرتها حكومته خلال العام الماضي لتحسين الفضاء الديمقراطي في البلاد.

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كما تعهد بإقامة نظام ديمقراطي دائم تحت حكومته الجديدة.

وقال: "بينما أخاطبكم، يتم إلغاء القوانين السيئة، ومن المقرر أن يتم استبدالها بقوانين جيدة تتوافق مع دستورنا الشهير والمبادئ الدولية للحكم الرشيد، لن يتم توفير أي تشريع يعتبر مسيئًا أو مقيدًا أو غير ديمقراطي".

ومن بين القوانين التي تواجه الإلغاء والاستبدال، قانون الأمن العام وقانون الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية، اللوم من قبل المجتمع المدني والمعارضة لخنق الحريات والحريات الأساسية للمواطنين الزيمبابويين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الرئيس إنه تم إجراء إصلاحات مؤلمة ولكنها ضرورية خلال العام الماضي، وأبرز ما في الأمر هو إلغاء نظام العملات المتعددة الذي كان قائمًا منذ عام 2009، وإعادة إدخال الدولار الزيمبابوي.

وقال: "من خلال هذا الإصلاح الرئيسي، وتفعيل السوق المفتوحة في جميع المجالات، قمنا بتوجيه اقتصادنا إلى تحول كبير ترتكز عليه زيادة الكفاءة والقيمة العادلة وحقوق الملكية الآمنة".

وحث الأمة على التحلي بالصبر حيال الإصلاحات، قائلًا إنه في حين أن البداية قد تكون مؤلمة، فإن المدى المتوسط إلى البعيد سيوفر وظائف دائمة واستقرارًا اقتصاديًا ونموًا وتنمية.

