كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 قتيلا و14 مفقودا في إعصار ليكيما بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب الاعصار ليكيما بعنف شرق الصين، اليوم السبت، ونجمت عنه أمطار غزيرة تسببت بـ18 قتيلاً و14 مفقوداً، فيما أجلي أكثر من مليون شخص.

وقد انقضت أمواج فاق ارتفاعها بضعة أمتار على الساحل عندما وصل الاعصار الى اليابسة ليل الجمعة السبت في منطقة زهيغيانغ جنوب شانغهاي.

وعلى اليابسة لقي 18 شخصاً مصرعهم واعتبر 14 في عداد المفقودين على إثر انزلاق للتربة، كما اعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأوضحت وكالة الانباء الرسمية أن الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو المترامية، بمنطقة يونغجيا، الاكثر تعرضا للأمطار والرياح.

Advertisements

وأوضح التلفزيون الرسمي سي.سي.تي.في أن "الأمطار الغزيرة قد تسببت بانزلاق للتربة على جبل ما أدى الى انسداد مجرى نهر"، وارتفع مستوى المياه الى عشرة امتار خلال 10 دقائق، وحاصرت 120 قروياً.

وتسبب انسداد مجرى النهر بتشكل "بحيرة" غمرت مناطق واسعة واوقعت الضحايا. وتظهر في صور بثتها مواقع التواصل الاجتماعي بيوت دمرتها قوة الماء ورجال انقاذ بأزيائهم البرتقالية.

وأجلي ما لا يقل عن مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة. ونقل اكثر من 100ألف منهم الى ملاجئ.

وقد ضرب الإعصار ليكيما الساحل مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة في اقليم زهيجيانغ. إلا أن الانذار الأحمر الذي أطلق الجمعة قد خفض الى البرتقالي، فيما يتجه ليكيما السبت نحو منطقة شنغهاي، ترافقه رياح اقل قوة.

وسبق للإعصار أن ضرب تايوان الجمعة، وأسفر عن 9 جرحى، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.