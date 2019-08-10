كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملاوي تشيد بالصين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدارة وتنمية مخاطر الكوارث في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد نائب رئيس ملاوي إيفرتون هربرت تشيموليرنجي بالحكومة الصينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للجهود التي بذلوها في تنفيذ برامج إدارة مخاطر الكوارث والتنمية في البلاد.

كما ادلى تشيموليرنجي، وهو ايضا الوزير المسؤول عن شؤون ادارة الكوارث، بهذه التصريحات لتقدير هياكل تخفيف الفيضانات المنفذة بدعم مالي من الصين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وحكومة ملاوي بموجب خطة المنح الصغيرة.

ونقلت وكالة أنباء ملاوي عن شيموليرنجي قوله "إن حكومة جمهورية الصين الشعبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صديقان في حاجة إلى حكومة ملاوي فيما يتعلق بتنفيذ برامج إدارة مخاطر الكوارث والتنمية".

وقال "إن حكومة ملاوي تقدر الدعم الذي تحصل عليه من الصين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتدعو إلى استمرارها لصالح المهمشين والأكثر ضعفا".

كما تعهد السفير الصيني لدى ملاوي، ليو هونغ يانغ، بدعم حكومته المستمر لملاوي بالشراكة مع شركاء التنمية الآخرين للمساهمة في جهود الحد من مخاطر الكوارث.

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وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيجيكي كوماتسوبارا، إن منظمته ستظل ملتزمة بدعم برامج الحد من مخاطر الكوارث في ملاوي، وأنها ستقوم ببناء خمسة مراكز إجلاء إضافية في البلاد.

كما شهدت ملاوي على مدار السنوات الخمس الماضية أشكالًا مختلفة من الكوارث، بما في ذلك الفيضانات التي شهدت على مدار الأعوام نزوح السكان وتلاشت المحاصيل.

وبناءً على دعوة الرئيس موثاريكا للحصول على الدعم من المنظمات والبلدان المحلية والدولية، تلقت البلاد دعمًا هائلًا في أشكال مختلفة من مختلف المنظمات والبلدان.

ولقد استجابت الحكومة الصينية والجالية الصينية في ملاوي دائمًا لدعوات الرئيس موثاريكا للحصول على الدعم من خلال التبرع بالنقد والعينية.

