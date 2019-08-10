كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب نزاع كشمير.. باكستان تقطع آخر خطوط المواصلات المتبقية للهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت باكستان اليوم السبت إنها ألغت حافلة تربط لاهور بالعاصمة الهندية نيودلهي وهي آخر شبكة مواصلات عامة متبقية بين الجارين منقسمتين بسبب نزاع على منطقة كشمير.

وكان رد فعل إسلام آباد غاضبًا هذا الأسبوع بعد أن ألغت الهند الوضع الخاص لجزء من كشمير الذي تسيطر عليه، واصفةً الإجراء بأنه غير قانوني، وهو ما تنفيه نيودلهي.

وقطعت باكستان بالفعل خطي السكك الحديدية وعلقت التجارة الثنائية وطردت سفير الهند، وكل ذلك جزء مما وصفته بأنه جهد دبلوماسي للاحتجاج على القرار.

وقال أرشد علي مسؤول السياحة في الشركة الباكستانية لتطوير السياحة الذي يدير الجزء الباكستاني من الرحلة: "الحكومة قد أصدرت توجيهات تعني أن الحافلة التي تغادر لاهور ستة أيام في الأسبوع، وتم تعليقها من يوم السبت فصاعدًا.

وقال "ستبقى العملية معلقة حتى إشعار آخر."

ولطالما كان يُنظر إلى الخدمة، المعروفة باسم "حافلة الصداقة"، على أنها حلقة رمزية بين البلدين.

وتم إطلاقه في عام 1999، وقد استمر بشكل مستمر تقريبًا، بما في ذلك خلال الأزمة الأخيرة بين البلدين في فبراير.

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ولا يزال بإمكان المسافرين الذين يرغبون في عبور الحدود القيام بذلك سيرًا على الأقدام عند نقطة الحدود المفتوحة الوحيدة المتبقية، وهي عملية تستغرق غالبًا عدة ساعات بسبب عمليات الفحص الأمني الصارمة التي يقوم بها كلا الجانبين.

وقال مسؤولون هنود وباكستانيون: "أن أقل من 200 شخص يوميا يعبرون الحدود في الاتجاهين. وقال أحد المسؤولين إنه من غير المحتمل إغلاق الحدود رغم تدهور العلاقات بين الخصمين.

ومع عدم وجود رحلات طيران مباشرة، فإن البدائل الأخرى الوحيدة هي طرق غير مباشرة، ومكلفة، وغالبًا ما تكون عبر الشرق الأوسط.

