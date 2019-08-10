كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التنزاني يعلق على انفجار ناقلة الوقود في منطقة موروجورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بيان صادر عن مديرية الاتصالات الرئاسية في دار السلام إن الرئيس صلى من أجل الشفاء السريع لما لا يقل عن 70 شخصًا أصيبوا في الحادث المروع.
وقال ماجوفي في البيان "شعرت بالاكتئاب الشديد بعد أنباء الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 60 شخصا على الأقل وجرح العشرات."
كما وجه الرئيس جميع الوزارات المعنية ومستشفى موروجورو الإقليمي ومستشفى موهيمبيلي الوطني بالعمل الجاد لإنقاذ المصابين.
وقُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وأصيب 70 آخرون بجروح خطيرة اليوم السبت بعد انفجار ناقلة بنزين انقلبت في منطقة موروجورو، وقال المفوض الإقليمي لموروغورو ستيفن كيبوي إن الانفجار وقع عندما حاول الناس جرف الوقود الخارج من الناقلة.
وصرح كيبوى لوكالة انباء الصين الجديدة شينخوا عبر الهاتف "اننا فى وضع فظيع حيث ان رجال الانقاذ، بمن فيهم جنود من قوة الدفاع الشعبية التنزانية، فى الموقع يحاولون انقاذ ارواح الضحايا".
وقال كيبوي إن عدد الوفيات قد يرتفع لأن بعض الضحايا أصيبوا بحروق خطيرة.
وأضاف "تم إحالة تسعة وثلاثين ضحية إلى مستشفى موهيمبيلي الوطني لتلقي العلاج المتخصص".