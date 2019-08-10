كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 ألف شخص يشاركون في تجمع بوسط موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب المجلس المركزي التابع لوزارة الداخلية للعاصمة موسكو، في بيان، اليوم السبت، أن حوالي 20 ألف شخص يشاركون في تجمع مصرح به في شارع ساخاروف في موسكو.

وجاء في البيان: "عند الساعة 15:00، يشارك حوالي 20 ألف شخص في الفعالية".

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يُضاف أن الشرطة والحرس الوطني الروسي يوفران المحافظة على النظام والأمن العامين.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل أي حالة انتهاك للنظام العام ضمن من قبل المشاركين في الفعالية.